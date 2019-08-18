Почетным гражданам Нижнего Новгорода вручены удостоверения и знаки отличия
Глава региона Глеб Никитин и мэр Владимир Панов вручили почетным гражданам Нижнего Новгорода удостоверения и знаки отличия на церемонии в Арсенале в рамках празднования Дня города 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Напомним, что в этом году звания удостоены директор филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор, судья Нижегородского облсуда Борис Лазорин и директор Нижегородского индустриального колледжа Сергей Варакса.
По словам Анны Гор, получить награду в такой праздник - это нечто невероятное. И именно это звание для нее самое главное.
- С Нижним Новгородом связана не только моя жизнь. Мой прадед приехал в этот город в 1903 году, и с тех пор Нижний Новгород - место, которое нельзя променять ни на какое другое. И то, что я в профессиональной жизни делала, я делала для этого города, - заявила директор Арсенала.
Добавим, что имена всех почетных граждан занесены в Книгу Почета Нижнего Новгорода, которая хранится в думе. На данный момент почетными гражданами приволжской столицы является 91 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU