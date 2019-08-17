2019-08-17T16:50:40+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде проходит операция «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей на трезвость
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области проводят операцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в ГУВД по Нижегородской области.

Усиленное патрулирование проходит с 12 августа и продлится до 18 августа, захватывая таким образом и самые напряженные дни – День города и окончание фестиваля Alfa Future People 18 августа.

За первые четыре дня сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода проверили более 400 водителей и выявили 27 нарушений. Семеро водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Одним из нарушений была передача управления транспортном средством лицу, находящемся в состоянии опьянения. Еще один водитель, не имевший прав на вождение автомобилем, также отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили двух водителей, которые находились в состоянии опьянения и не имели права управления транспортным средством либо были лишены прав. А также правоохранители выявили 16 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения.

На всех водителей составлены административные материалы в соответствии с КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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