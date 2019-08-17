2019-08-17T14:10:56+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в открытии мемориальной доски Александру Соколову

Памятную доску разместили на доме, в котором жил почетный гражданин Нижнего Новгорода
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин принял участие в открытии мемориальной доски почетному гражданину Нижнего Новгорода и Нижегородской области Александру Соколову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Памятная доска изготовлена на средства, собранные меценатами, выполнена из черного гранита с использованием сусального золота и была размещена на доме №1 по улице Минина, в котором жил Александр Соколов. Торжественное открытие прошло 17 августа.

- В дальнейшем мы должны поддерживать такую традицию и в праздничную дату увековечивать память тех, кто служил городу, кто по-настоящему для него многое сделал. Таким человеком был Александр Александрович Соколов. Он отстаивал интересы города и области на всех уровнях. Кроме того, он был чутким человеком, который уважал чужое мнение. Те объекты, которые были созданы при нем, при его участии, поменяли город, невозможно их все перечислить: нижегородцы по-прежнему пользуются метро, ежедневно проезжают по Мызинскому мосту, проспекту Гагарина, Южному и Комсомольскому шоссе, также пользуются социальными объектами, которые были построены и созданы при нем, - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА КП

Александр Соколов являлся председателем исполкома Горьковского городского Совета народных депутатов, первым секретарем Горьковского городского комитета КПСС, председателем исполкома областного Совета народных депутатов, а также председателем областного Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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