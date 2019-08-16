В Нижнем Новгороде пройдет благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-16T17:32:59+03:00

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В понедельник, 19 августа, в Нижнем Новгороде пройдет акция «Большая помощь маленькому другу», посвященная Всемирному дню бездомных животных. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.

Организаторы благотворительной акции просят нижегородцев помочь бездомным животным, которые сейчас находятся в приюте «Сострадание-НН». Кошкам и собакам нужны корма, лекарства, крупы для варки каш (геркулес), наполнители для туалета, сумки-переноски, клетки, игрушки для животных, поводки, ошейники, коврики, домики, лежаки, инструменты по уходу за шерстью и когтями, когтеточки и многое другое.

Все, кто хочет помочь животным, могут принести необходимые им вещи в библиотеку «Центр семейного чтения» на улице Плотникова, дом №2.

Эта акция проходит уже не первый год. Так, в 2017 году в ней приняли участие 113 нижегородцев. С их помощью было собрано около 70 килограммов кормов для кошек и собак и более 15 наименований сопутствующих товаров и лекарств.

Акция будет проходить с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU