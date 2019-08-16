Управление Росреестра по Нижегородской области проводит Единый консультационный день

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-16T15:22:44+03:00

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В понедельник, 19 августа, управление Росреестра по Нижегородской области проведет Единый консультационный день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все желающие смогут спросить все, что их интересует о регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровый учет объектов недвижимости, оспаривание кадастровой стоимости, проверка соблюдения требований земельного законодательства, а также получить ответы на другие вопросы, которые находятся в компетенции Росреестра.

На вопросы нижегородцев ответят начальники структурных подразделений регионального управления. Консультации будут проходить как на личном приеме, так и по телефону.

Вся свои вопросы нижегородцы должны будут успеть задать за отведенное время - с 10.00 до 12.00.

Телефон для справок: 8 (831) 430-16-08.

Напомним, управление Росреестра по Нижегородской области регулярно проводит консультации для нижегородцев. Так, в конце прошлого года, ведомство устраивало https://www.nnov.kp.ru/online/news/3314457/.

ИСТОЧНИК KP.RU