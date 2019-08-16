Больше половины многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-16T15:09:57+03:00

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области совместно с представителями управляющей компании провела рейд по проверке готовности домов к новому отопительному сезону в Починковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Во время проверок мы смотрим на остекление в подъездах, чтобы оно не было нарушено. Проверяем оголовки вентиляционных и дымовых каналов, отмостки по периметру зданий. Обязательно должны быть правильно оформлены акты промывки и опрессовки внутридомовых систем теплоснабжения, - рассказал руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Во время проверки специалисты проверили шесть домов, в которых ранее были выявлены нарушения. Например, окна имеют неплотные притворы, сломан доводчик на входной двери, нарушено остекление и целостность отмостки. Эти недочеты обещали устранить в кратчайшие сроки.

Всего в Починковском районе к отопительному сезону готово 62 процента домов. Всего же в Нижегородской области к отопительному сезону готовы 54 процента многоквартирных домов. То есть паспорта готовности есть у 22 662 дома из 42 152.

ИСТОЧНИК KP.RU