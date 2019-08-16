Подрядчик приступил к сносу старого недостроя в Светлоярском парке Нижнего Новгорода
В Светлоярском парке начались работы по сносу недостроенного здания. Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.
Белое кирпичное здание начали строить еще в начале 1990-х годов. Но потом стройку забросили. Долгое время недострой пустовал. Но сейчас подрядчик, который в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» занимается благоустройством парка, начал сносить старое кирпичное здание.
Работы ведутся со стороны улицы Мокроусова.
В будущем на этом место планируется создать аэросолярий – деревянная площадка для отдыха нижегородцев под открытым небом.
Напомним, в июне в Светлоярском парке была демонтирована бывшая насосная станция.
По информации подрядчика, сейчас завершаются основные работы по озеленению парка. Было высажено порядка 4 000 новых деревьев и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU