2019-08-16T13:17:17+03:00
Общество

Подрядчик приступил к сносу старого недостроя в Светлоярском парке Нижнего Новгорода

В парке проходит реконструкция в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Светлоярском парке начались работы по сносу недостроенного здания. Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

Белое кирпичное здание начали строить еще в начале 1990-х годов. Но потом стройку забросили. Долгое время недострой пустовал. Но сейчас подрядчик, который в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» занимается благоустройством парка, начал сносить старое кирпичное здание.

Работы ведутся со стороны улицы Мокроусова.

В будущем на этом место планируется создать аэросолярий – деревянная площадка для отдыха нижегородцев под открытым небом.

Напомним, в июне в Светлоярском парке была демонтирована бывшая насосная станция.

По информации подрядчика, сейчас завершаются основные работы по озеленению парка. Было высажено порядка 4 000 новых деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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