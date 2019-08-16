2019-08-16T09:45:47+03:00
Общество

В День города на Московском вокзале появится новая охраняемая парковка

Место на стоянке можно будет забронировать заранее
Юлия ДАНЧЕНКО
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На Московском вокзале появится новая платная охраняемая парковка. Об этом сообщили в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Парковок в Нижнем Новгороде не хватает. А сейчас в городе ожидается большой наплыв гостей из других городов. Кто-то едет на фестиваль Alfa Future People, который проходит в Нижегородской области, кто-то приезжает на День города, который будет праздноваться в субботу, 17 августа.

Для того чтобы облегчить поиск свободного места для своего автомобиля, АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» открыла платную парковку на Московском вокзале в районе метромоста, которая будет работать круглосуточно.

Стоянка рассчитана на 49 мест. Заехать и выехать с нее можно будет со стороны улиц Луначарского и Советской.

Один час на парковки вам обойдется в 50 рублей, два часа – в 100 рублей. Если вы проведете здесь больше двух часов, но меньше 12 часов, то вам придется заплатить 150 рублей. Сутки же обойдутся в 300 рублей. Расплатиться за услуги стоянки можно как за наличные, так и с помощью банковской карты.

Уточнить информацию, забронировать или узнать о наличии свободных мест можно по тел. +7 920 072 01-07 (с 09.00 до 18.00 по рабочим дням).

ИСТОЧНИК KP.RU

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