2019-08-15T17:44:56+03:00
Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидают нижегородцев вечером 15 августа

Непогода сохранится и ночью
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летняя ясная погода не задержалась надолго в Нижегородской области – уже во второй половине дня в четверг, 15 августа 2019 года, небо заволокли тучи и начался сильный ливень. И это не последний «удар» ненастья сегодня – вечером нас снова ожидают дожди и грозы.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 15 августа в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится также ночью и утром 16 августа, - предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

При этом сегодняшний вечер станет достаточно теплым – до +22...+25 градусов Цельсия. А вот уже в пятницу, 16 августа, снова резко похолодает – днем столбики термометров вряд ли превысят отметку в +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более пяти тысяч жителей Нижегородской области получат новые знания благодаря нацпроектам
МЧС предупреждает нижегородцев о сильной жаре
Драгдилер сломал полицейскому колено в Нижнем Новгороде
Нижегородку осудят за убийство зверски избивавшего ее сожителя
Часть здания биржи XIX века сдадут под склад в Нижнем Новгороде
Работница детского сада и ее подруга распространяли наркотики в Нижнем Новгороде
Дни Хорватии и Кубы состоятся в Нижегородской области
Митрополит Георгий освятил храм в честь святой княгини Ольги
Грозы и град ожидаются местами в Нижегородской области 15 августа
Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района
Двоих братьев осудят за пользование чужой банковской карточкой в Городце
Следователи проверяют информацию об исчезновении в Нижнем Новгороде двух подростков
Самого красивого мужчину выберут в Нижнем Новгороде
Мещерское озеро очистят от мусора
Пьяный 14-летний подросток утонул под Дзержинском
В Нижнем Новгороде в День города увеличат число бесплатных автобусов-шаттлов
Водитель крупной газовой компании свел счеты с жизнью из-за предстоящего увольнения
Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде
Исцеляющую от алкоголизма и наркомании икону привезут в Нижний Новгород
Выксунский литейный завод оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности
Экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков осужден на 6 лет за нападение на чиновника
БК «Нижний Новгород» предлагает выбрать юбилейный логотип клуба
Неизвестный водитель сбил двух женщин на «зебре» на Южном шоссе и уехал
Борт «Аэрофлота» вылетел из нижегородского аэропорта только с пятой попытки
В связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверка
Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован