Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидают нижегородцев вечером 15 августа

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-15T17:44:56+03:00

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Летняя ясная погода не задержалась надолго в Нижегородской области – уже во второй половине дня в четверг, 15 августа 2019 года, небо заволокли тучи и начался сильный ливень. И это не последний «удар» ненастья сегодня – вечером нас снова ожидают дожди и грозы.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 15 августа в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится также ночью и утром 16 августа, - предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

При этом сегодняшний вечер станет достаточно теплым – до +22...+25 градусов Цельсия. А вот уже в пятницу, 16 августа, снова резко похолодает – днем столбики термометров вряд ли превысят отметку в +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU