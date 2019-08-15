Более пяти тысяч жителей Нижегородской области получат новые знания благодаря нацпроектам

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-15T17:36:17+03:00

Пройти переобучение или повышение квалификации можно в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография»

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Более пяти тысяч человек планируется переобучить в Нижегородской области в рамках нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас обучение уже прошли более тысячи человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре-октябре, в новом учебном году. Это поможет людям получить дополнительную квалификацию, а предприятиям повысить эффективность, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, заявки на обучение в рамках нацпроекта «Демография» уже направили около 60 предприятий, еще 18 предприятий выбрали повышение квалификации в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, национальный проект "Демография" является одним из крупнейших по объемам финансирования в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU