МЧС предупреждает нижегородцев о сильной жаре

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-15T15:27:59+03:00

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Жара до +30...+31 градусов Цельсия ожидает нижегородцев днем в четверг, 15 августа 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- Повышение температуры воздуха до +30...+31 градусов Цельсия ожидается в ближайшие 1-3 часа 15 августа 2019 года местами по южной половине Нижегородской области, и может сохраниться до конца дня, - сообщают спасатели. – В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров.

Однако, к сожалению, летняя жара окажется совсем не долгой – уже в пятницу, 16 августа, столбики термометров вновь опустятся до +17 градусов, а с неба то и дело будет капать дождик. Аналогичная погода сохранится и в выходные, а вот на следующей неделе снова немного потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU