2019-08-15T14:00:38+03:00
Происшествия

Драгдилер сломал полицейскому колено в Нижнем Новгороде

Мужчина оказал сопротивление во время задержания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем 4 августа 2019 года. Сотрудники полиции остановили мужчину, чтобы проверить его на причастность к незаконному обороту наркотиков. Но мужчина попытался скрыться от правоохранителей. А когда злоумышленника наконец поймали, он стал оказывать сопротивление и ударил одного из оперуполномоченных ногой по колену. В результате полицейский получил перелом коленного сустава. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Подозреваемый трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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