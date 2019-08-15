Нижегородку осудят за убийство зверски избивавшего ее сожителя

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-15T12:54:44+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода перед судом предстанет 35-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 5 января 2019 года в квартире дома на проспекте Бусыгина. У хозяйки квартиры собрались знакомые, которые все вместе продолжали отмечать наступивший Новый год. В ходе застолья произошла ссора между женщиной и ее бывшим сожителем. Обвиняемая схватила нож и ударила им мужчину. От полученного ранения 42-летний потерпевший скончался на месте.

Злоумышленница была заключена под стражу, свою вину она признала. По ее словам, в тот день роковая ссора произошла из-за каких-то мелких придирок погибшего. При этом ранее погибший неоднократно применял в отношении женщины физическую силу и даже отбывал наказание за избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU