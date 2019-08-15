Часть здания биржи XIX века сдадут под склад в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:37:14+03:00

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Часть здания биржи на Нижневолжской набережной планируют сдать в аренду под склад. Соответствующие документы опубликованы на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Помещение площадью 271,8 квадратных метров сдадут в аренду на срок до пяти лет. Начальная цена составляет 55 822,41 рублей. По данным на сайте мингосимущества, здание предназначено для размещения подсобных и складских помещений.

- Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется водопровод, канализация и освещение, - отмечается в документах.

Старинное здание биржи на Нижневолжской набережной было построено в конце XIX века. Оно относится к объектам культурного наследия. Проект постройки биржи на Софроновской площади (сейчас это площадь Маркина) в 1894 году представил столичный архитектор Карл Трейман.

ИСТОЧНИК KP.RU