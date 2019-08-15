Дни Хорватии и Кубы состоятся в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-15T12:43:34+03:00

Кроме того, регион посетят делегации Литвы и Кот-Д’Ивуар

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Дни культуры Хорватии и Дни Кубы состоятся в Нижегородской области в сентябре и октябре 2019 года. Об этом со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.

- Подобные мероприятия помогают не просто наладить связи в разных сферах, но также дают жителям региона возможность поближе познакомиться с культурой других стран. Например, в рамках Дней Хорватии состоится фотовыставка «Классики хорватской фотографии», а также фестиваль Загребской школы анимации, - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, сообщается, что в конце августа 2019 года в Нижегородской области планирует побывать делегация мэров городов Республики Кот-Д’Ивуар.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области стартовала работа по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU