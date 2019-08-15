Митрополит Георгий освятил храм в честь святой княгини Ольги

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-15T10:14:15+03:00

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Освящение храма в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги состоялось в Нижнем Новгороде в среду, 14 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

Новый храм находится в микрорайоне Верхние Печеры. Чин Великоо освящения возглавил глава Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

После литургии состоялось рукоположение диакона Георгия Мурцхваладзе в священники.

Освящение храма состоялось в день празднования Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня – в народе этот день называют «Медовым Спасом». На прихрамовой территории развернулась ярмарка меда и продуктов пчеловодства.

Кстати, в этот же день отметил свой юбилей глава Нижегородской митрополии - митрополиту Георгию исполнилось 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU