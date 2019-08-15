2019-08-15T09:39:35+03:00
Общество

Грозы и град ожидаются местами в Нижегородской области 15 августа

Также МЧС предупреждает жителей об усилении юго-восточного ветра
Анастасия НАЗАРОВА
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Грозы, ливни и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области утром и днем 15 августа. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», во время грозы порывы юго-восточного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые, однако, будут не выше муниципального уровня. Например, могут оборваться линии электропередач, рухнуть деревья со слабой корневой системой или обрушиться слабоукрепленные и ветхие конструкции.

Кроме того, может вырасти число дорожно-транспортных происшествий. Также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

Напомним, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и лучше держаться подальше от высоких металлических конструкций. Во время града следует остаться дома, а находясь в помещении надо держаться как можно дальше от окон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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