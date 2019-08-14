Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, встреча состоится в среду, 28 августа 2019 года, в зале Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Алексеева по адресу: улица Минина, дом 24.
Напомним, Владимир Панов постоянно проводит открытые встречи с жителями разных районов города, начиная с 27 февраля 2018 года, когда состоялась первая встреча с жителями Автозаводского района. За прошедшие полтора года глава города провел уже 15 выездных встреч с местными жителями.
Напомним также, в прошлый раз встреча мэра с жителями проходила 26 июня 2019 года. В тот раз мероприятие было посвящено проблемам Канавинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU