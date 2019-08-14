Двоих братьев осудят за пользование чужой банковской карточкой в Городце

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-14T17:53:03+03:00

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В Городецком районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего и 17-летнего братьев, которые обвиняются в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в ноябре 2018 года мать парней нашла на улице в Городце банковскую карточку. Женщина принесла ее домой и сказала сыновьям, что ее необходимо вернуть хозяину. Однако те, дождавшись, пока мать уйдет из дома, решили оторваться на полную катушку. Сначала они купили в интернете мобильный телефон, оплатив покупку найденной карточкой, а потом отправились в продуктовый магазин. Всего таким образом они потратили более 7 400 рублей.

Свою вину молодые люди признали. В ближайшее время им придется предстать перед судом и ответить за свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU