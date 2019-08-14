Следователи проверяют информацию об исчезновении в Нижнем Новгороде двух подростков

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-14T16:53:25+03:00

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По факту исчезновения в Нижнем Новгороде двух подростков проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, 14-летний Леша Понкратенков и 15-летний Костя Курбатов ушли из хостела на улице Лопатина накануне утром. В шесть часов вечера их отсутствие было обнаружено, начались поиски мальчиков, но до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

Следователи установили, что подростки в составе организованной группы в сопровождении педагогов прибыли в Нижний Новгород на экскурсию из Кирова.

Леша Понкратенков имеет худощавое телосложение, рост 165-170 сантиметров, короткие темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в темный спортивный костюм, оранжевую футболку и синие кроссовки.

Костя Курбатов имеет плотное телосложение, рост 165-170 сантиметров, темные короткие волосы и азиатский тип лица. Он был одет в темный спортивный костюм, черную футболку и темные кроссовки. При себе у него также был рюкзак фирмы Adidas.

Любую информацию о подростках просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU