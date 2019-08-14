Пьяный 14-летний подросток утонул под Дзержинском

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-14T15:17:59+03:00

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Тело 14-летнего подростка было извлечено из Заревского котлована в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, днем 12 августа 2019 года группа подростков отправилась отмечать день рождения одного из них на Заревский котлован. С собой они взяли алкоголь. Выпив, один из юношей решил охладиться и полез купаться. Вернуться на берег подросток уже не смог – его тело было извлечено из воды спасателями. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще один подросток, принимавший участие в праздновании дня рождения, был доставлен в городскую больницу. У него диагностировано алкогольное отравление.

В ходе проведения проверки следователи установят лиц, которые незаконно продали несовершеннолетним алкоголь. А подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН и КДН.

ИСТОЧНИК KP.RU