2019-08-14T15:02:21+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде в День города увеличат число бесплатных автобусов-шаттлов

Автобусы будут курсировать между основными точками празднования
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По просьбам жителей в Нижнем Новгороде решено увеличить количество бесплатных автобусов-шаттлов, которые будут курсировать между основными точками празднования в День города. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Брендированные автобусы-шаттлы будут курсировать между основными точками проведения массовых мероприятий, - говорится в сообщении. – Два автобуса будут ходить с 12:00 до 23:00 по маршруту улица Стрелка – площадь Благовещенская – улица Маслякова – площадь Горького. Еще два автобуса будут ходить с 9:30 до 23:00 по маршруту набережная Гребного канала – Парк Победы – Казанский съезд – катер «Герой» - улица Широкая – площадь Минина и Пожарского.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что празднование Дня города в этом году будет проходить по-новому. Во-первых, изменится место проведение – в этом году все основные мероприятия будут сосредоточены на Нижневолжской набережной. А во-вторых, изменится подход к празднованию – нижегородцы смогут не только не только быть зрителями, но и участниками всех мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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