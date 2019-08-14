Водитель крупной газовой компании свел счеты с жизнью из-за предстоящего увольнения

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-14T14:26:34+03:00

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55-летний житель Нижнего Новгорода свел счеты с жизнью, опасаясь предстоящего увольнения с работы.

- Тело 55-летнего мужчины было обнаружено на кухне в собственной квартире, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Предсмертной записки мужчина не оставил. Однако известно, что в мае он перенес инсульт. В последнее время он очень сильно переживал из-за предстоящего увольнения. Погибший работал водителем одной из крупных газовых компаний.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что доследственная проверка также проводится по факту попытки изнасилования в одном из сел Воротынского района. Там на сельской дискотеке 28-летнюю девушку попытался изнасиловать ее новый знакомый, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU