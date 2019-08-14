Исцеляющую от алкоголизма и наркомании икону привезут в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-14T13:03:22+03:00

Поклониться ей можно будет в Благовещенском мужском монастыре

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Список с чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша» привезут в Нижний Новгород по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Поклониться чудотворной иконе можно будет с 17 по 25 августа 2019 года в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода. Постоянно же данная святыня находится в скиту Благовещенской обители в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», которая находится в селе Рожново в Борском районе. Что касается первоначально явленного образа, та икона находилась в Серпухове и была утрачена в 1929 году.

Верующие считают, что икона «Неупиваемая Чаша» избавляет от алкоголизма, наркомании, пристрастия к табаку и других зависимостей, а также некоторых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU