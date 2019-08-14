2019-08-14T12:24:25+03:00
Общество

Выксунский литейный завод оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности

Ранее предприятию уже было выдано предписание об устранении нарушений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выксунский литейный завод оштрафован после внеплановой проверки Ростехнадзора. Об этом сообщается на сайте Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Согласно информации, в июне 2019 года ведомство провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Выксунский литейный завод» с целью контроля выполнения ранее выданного предписания. В ходе проверки выяснилось, что не были устранены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации сталелитейного цеха.

В результате предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, нижегородская фирма утаила от налоговой службы около 200 миллионов рублей. После возвращения в бюджет всей задолженности уголовное дело в отношении фирмы было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самого красивого мужчину выберут в Нижнем Новгороде
Мещерское озеро очистят от мусора
Пьяный 14-летний подросток утонул под Дзержинском
В Нижнем Новгороде в День города увеличат число бесплатных автобусов-шаттлов
Водитель крупной газовой компании свел счеты с жизнью из-за предстоящего увольнения
Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде
Исцеляющую от алкоголизма и наркомании икону привезут в Нижний Новгород
Экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков осужден на 6 лет за нападение на чиновника
БК «Нижний Новгород» предлагает выбрать юбилейный логотип клуба
Неизвестный водитель сбил двух женщин на «зебре» на Южном шоссе и уехал
Борт «Аэрофлота» вылетел из нижегородского аэропорта только с пятой попытки
В связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверка
Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован