Выксунский литейный завод оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-14T12:24:25+03:00

Ранее предприятию уже было выдано предписание об устранении нарушений

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Выксунский литейный завод оштрафован после внеплановой проверки Ростехнадзора. Об этом сообщается на сайте Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Согласно информации, в июне 2019 года ведомство провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Выксунский литейный завод» с целью контроля выполнения ранее выданного предписания. В ходе проверки выяснилось, что не были устранены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации сталелитейного цеха.

В результате предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, нижегородская фирма утаила от налоговой службы около 200 миллионов рублей. После возвращения в бюджет всей задолженности уголовное дело в отношении фирмы было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU