2019-08-14T12:14:03+03:00
Происшествия

Экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков осужден на 6 лет за нападение на чиновника

Сергей Ковалев пытался повлиять на течение транспортной реформы путем физической расправы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков Сергей Ковалев осужден на шесть лет лишения свободы за нападение на нападение на чиновника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, в 2016-2017 годах между администрацией Нижнего Новгорода и отдельными перевозчиками возникли спорные вопросы по поводу реформирования пассажирской транспортной сети города. Одним из главных противников транспортной реформы являлся 45-летний предприниматель Сергей Ковалев, который на тот момент возглавлял ассоциацию нижегородских перевозчиков. Он решил оказать на представителя администрации влияние путем физической расправы, для чего создал целую организованную группу.

Целых два месяца участники группы следили за потерпевшим. Они установили его место жительства, автомобиль, на котором он перемещался, изучили маршруты передвижения и составили план нападения. В конце концов злоумышленники напали на представителя мэрии в подъезде его дома и серьезно избили. За это предприниматель заплатил исполнителям 1250000 рублей.

Вскоре преступление было раскрыто сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Суд приговорил Ковалева и исполнителей преступления к шести годам лишения свободы. Еще двое соучастников получили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и четыре года условного срока соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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