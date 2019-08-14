БК «Нижний Новгород» предлагает выбрать юбилейный логотип клуба
Сезон 2019-2020 годов станет для баскетбольного клуба «Нижний Новгород» юбилейным – ровно 10 лет назад команда получила название в честь города, и именно с того сезона стартовал отсчет главных спортивных достижений команды. С тех пор БК «Нижний Новгород» победил в Суперлиге Б, в полуфинале Еврокубка, завоевал «серебро» Единой Лиги ВТБ и вышел в ТОП-16 Евролиги. В честь знаковой даты клуб решил вместе с болельщиками выбрать праздничный логотип.
Голосование за варианты праздничного логотипа будет проводиться в социальных сетях клуба с 13 по 20 августа. Проголосовать за один из вариантов можно будет в соцсетях:
Instagram: https://www.instagram.com/nn_basket/
Facebook: https://www.facebook.com/nnbasket/
Кроме того, выбрать понравившийся вариант нижегородцы смогут 17 августа, во время празднования Дня города Нижнего Новгорода. Зона БК «НН» будет работать с десяти часов утра до двух часов дня на фестивале спорта, который состоится на территории Гребного канала.
Итоги голосования будут подведены 20 августа, а уже 25 августа на площадке «Спорт Порт» пройдет официальная презентация логотипа.
ИСТОЧНИК KP.RU