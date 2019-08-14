2019-08-14T11:15:56+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» предлагает выбрать юбилейный логотип клуба

Болельщики могут проголосовать в социальных сетях или в зоне БК «НН» на фестивале спорта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сезон 2019-2020 годов станет для баскетбольного клуба «Нижний Новгород» юбилейным – ровно 10 лет назад команда получила название в честь города, и именно с того сезона стартовал отсчет главных спортивных достижений команды. С тех пор БК «Нижний Новгород» победил в Суперлиге Б, в полуфинале Еврокубка, завоевал «серебро» Единой Лиги ВТБ и вышел в ТОП-16 Евролиги. В честь знаковой даты клуб решил вместе с болельщиками выбрать праздничный логотип.

Голосование за варианты праздничного логотипа будет проводиться в социальных сетях клуба с 13 по 20 августа. Проголосовать за один из вариантов можно будет в соцсетях:

VK: https://vk.com/nnbasket

Instagram: https://www.instagram.com/nn_basket/

Facebook: https://www.facebook.com/nnbasket/

Кроме того, выбрать понравившийся вариант нижегородцы смогут 17 августа, во время празднования Дня города Нижнего Новгорода. Зона БК «НН» будет работать с десяти часов утра до двух часов дня на фестивале спорта, который состоится на территории Гребного канала.

Итоги голосования будут подведены 20 августа, а уже 25 августа на площадке «Спорт Порт» пройдет официальная презентация логотипа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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