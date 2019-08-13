2019-08-13T17:14:13+03:00
Происшествия

В связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверка

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверкаВ связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверкаФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В связи с пожаром на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» в Борском районе Нижегородской области началась прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа, - говорится в сообщении прокуратуры. – Пассажиров на борту судна не было. Причины задымления и размер причиненного ущерба в настоящее время выясняются. Сейчас начата проверка соблюдения требований законодательства при отстое судов. По ее итогам будет принято решение о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования.

Напомним, сообщение о пожаре на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» поступило 13 августа в 11:40. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Через два часа пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие 68 человек и 6 единиц техники. Между тем, нижегородцы уже начали делиться своими воспоминаниями об этом теплоходе. Как вспоминают бывшие члены команды теплохода, он задолго до пожара снискал славу злосчастного.

- Я работал на "Родине" в 2005-м году рулевым. Тогда это судно тоже было злосчастным, - поделился воспоминаниями нижегородец Руслан Зырянов. - Экипаж половину навигации привыкал к управлению им и работе двигателей, оно было непредсказуемое! Как итог - мы потеряли один из трёх рулей, прямо напротив Верхних Мандрог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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