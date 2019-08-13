Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован
Пожар на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом удалось локализовать. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков.
- В 14:09 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, - рассказал Владимир Бирючков. – Сейчас в тушении пожара задействованы 68 человек личного состава и шесть единиц техники. В том числе в работах задействован пожарный катер «Вьюн». Пожару присвоен повышенный ранг № 3.
Напомним, первое сообщение о возгорании трехпалубного теплохода «Святая Русь» в затоне Сибирский» в Борском районе поступило в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области в 11:40. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К счастью, на теплоходе не было ни одного человека. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Как признались бывшие члены экипажа этого теплохода, он и раньше имел дурную славу – еще в те времена, когда назывался не «Святая Русь», а «Родина».
ИСТОЧНИК KP.RU