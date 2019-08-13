2019-08-13T14:59:57+03:00
Происшествия

Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован

Общая площадь пожара составила около 600 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом удалось локализовать. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков.

- В 14:09 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, - рассказал Владимир Бирючков. – Сейчас в тушении пожара задействованы 68 человек личного состава и шесть единиц техники. В том числе в работах задействован пожарный катер «Вьюн». Пожару присвоен повышенный ранг № 3.

Напомним, первое сообщение о возгорании трехпалубного теплохода «Святая Русь» в затоне Сибирский» в Борском районе поступило в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области в 11:40. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К счастью, на теплоходе не было ни одного человека. Судно не эксплуатируется с 2018 года.

Как признались бывшие члены экипажа этого теплохода, он и раньше имел дурную славу – еще в те времена, когда назывался не «Святая Русь», а «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин поручил реконструировать систему вентиляции в Шарангской ЦРБ
Глеб Никитин поручил разработать проект нового здания начальной школы в Шаранге
Маршрут бесплатных автобусов-шаттлов в День города продлят
14 нижегородских проектов попали в финал конкурса «Доброволец России»
Композитор Александр Морозов подарит Нижнему Новгороду «Нижегородскую лирическую»
В День города в Нижнем Новгороде будет курсировать ретро-трамвай
Нижегородская фирма утаила от налоговой службы около 200 миллионов рублей
В День города в Нижнем Новгороде пустят бесплатные автобусы-шаттлы
В больнице имени Семашко откроют отделение реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС
В Нижнем Новгороде за неделю демонтировали 105 незаконных рекламных конструкций
На трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе изменится схема движения
Более 40 товаров и услуг заявлены на участие в «Нижегородской марке качества»
Победителем Кубка губернатора Нижегородской области стало московское «Динамо»
Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 сентября
Эпатажная певица MARUV станет хедлайнером фестиваля «Высота»
Два человека погибли в страшной аварии в Лысковском районе
Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-Байрам
17-летняя Ольга Пухова найдена живой
В Нижегородской области возобновили выплаты на покупку жилья для победителей международных соревнований
Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 6:2