Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-13T14:59:57+03:00

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Пожар на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом удалось локализовать. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков.

- В 14:09 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, - рассказал Владимир Бирючков. – Сейчас в тушении пожара задействованы 68 человек личного состава и шесть единиц техники. В том числе в работах задействован пожарный катер «Вьюн». Пожару присвоен повышенный ранг № 3.

Напомним, первое сообщение о возгорании трехпалубного теплохода «Святая Русь» в затоне Сибирский» в Борском районе поступило в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области в 11:40. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К счастью, на теплоходе не было ни одного человека. Судно не эксплуатируется с 2018 года.

Как признались бывшие члены экипажа этого теплохода, он и раньше имел дурную славу – еще в те времена, когда назывался не «Святая Русь», а «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU