2019-08-13T14:43:21+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил реконструировать систему вентиляции в Шарангской ЦРБ

Часть помещений в здании из-за проблем с вентиляцией невозможно использовать
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Шарангу посетил Центральную районную больницу и поручил реконструировать там систему вентиляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Эти работы необходимо включить в региональную программу капитального ремонта медицинских учреждений на 2020-2022 годы, - поручил глава региона министерству здравоохранения Нижегородской области. - В этом году необходимо начать проектирование, а в следующем приступить к работам по реконструкции.

По предварительным данным, стоимость реконструкции составит около 20 миллионов рублей. Как объяснила главный врач Шарангской районной больницы Валентина Безрукова, первая очередь главного корпуса была сдана в 1999 году. Однако из-за ошибки при монтаже система вентиляции в больнице не работает. Из-за этого часть помещений медицинского учреждения невозможно использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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