2019-08-13T15:57:28+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил разработать проект нового здания начальной школы в Шаранге

Также планируется скорректировать проект нового детсада
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин поручил разработать проект нового здания начальной школы в Шаранге. ФОТО: Александр ВоложанинГлеб Никитин поручил разработать проект нового здания начальной школы в Шаранге. ФОТО: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Шарангу поручил скорректировать проект строительства нового детского сада и разработать проект нового здания начальной школы в поселке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Шаранга - очень чистый, аккуратный и привлекательный город, где хочется остаться и жить, - отметил глава региона. – Однако здесь необходимо построить новое здание детского сада. Сейчас будем корректировать проектную документацию на строительство детсада на 160 мест. Это позволит либо включить проект в мероприятия национальных проектов, либо решать проблему силами регионального бюджета.

Столь же серьезные изменения ожидают и местную школу. Сейчас предварительная загрузка в школе на новый учебный год примерно на 20% больше проектной.

- Здесь необходимо строить новое здание начальной школы, - отметил Глеб Никитин. - В 2021-2022 году будем стараться оказаться с этим проектом в мероприятиях национальных проектов

ИСТОЧНИК KP.RU

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