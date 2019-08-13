Глеб Никитин поручил разработать проект нового здания начальной школы в Шаранге

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-13T15:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Шарангу поручил скорректировать проект строительства нового детского сада и разработать проект нового здания начальной школы в поселке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Шаранга - очень чистый, аккуратный и привлекательный город, где хочется остаться и жить, - отметил глава региона. – Однако здесь необходимо построить новое здание детского сада. Сейчас будем корректировать проектную документацию на строительство детсада на 160 мест. Это позволит либо включить проект в мероприятия национальных проектов, либо решать проблему силами регионального бюджета.

Столь же серьезные изменения ожидают и местную школу. Сейчас предварительная загрузка в школе на новый учебный год примерно на 20% больше проектной.

- Здесь необходимо строить новое здание начальной школы, - отметил Глеб Никитин. - В 2021-2022 году будем стараться оказаться с этим проектом в мероприятиях национальных проектов

ИСТОЧНИК KP.RU