Маршрут бесплатных автобусов-шаттлов в День города продлят

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-13T10:41:30+03:00

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В Нижнем Новгороде решено продлить маршрут бесплатных автобусов-шаттлов, которые будут работать в День города. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода.

-Специальные брендированные автобусы будут в День города курсировать по двум направлениям, - говорится в сообщении. – Один автобус будет с 12:00 до 23:00 ходить по маршруту: улица Стрелка – площадь Благовещенская - улица Маслякова – площадь Горького. Время в пути этого автобуса составит около 11 минут, а оборот с учетом времени ожидания – 25 минут. Второй автобус будет с 9:30 до 23:30 ходить по маршруту: набережная Гребного канала – Казанский съезд – катер «Герой» - улица Широкая – площадь Минина и Пожарского. Время в пути этого шаттла составит 14 минут, а оборот с учетом времени ожидания – 30 минут.

Напомним, ранее была опубликована предварительная программа празднования Дня города. Теперь он будет отмечаться в третью субботу августа и нижегородцы смогут стать его непосредственными участниками.

- Для нас было важно изменить сам подход к его проведению. Если до этого нижегородцы были зрителями, то сейчас горожане станут участниками этого праздника, - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Также меняется подход и к месту его проведения. Если раньше традиционно День города проходил на площади Минина и Пожарского, то теперь мы делаем основной площадкой Нижневолжскую набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU