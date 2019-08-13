14 нижегородских проектов попали в финал конкурса «Доброволец России»
Сразу 14 нижегородских проектов вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- В этом году в оргкомитет конкурса поступило рекордное количество заявок со всей страны – более 28 тысяч, - говорится в сообщении регионального правительства. – Из них были отобраны чуть больше 5 тысяч инициатив, которые допустили к экспертной оценке. В полуфинал выбились 14 проектов из Нижегородской области.
В настоящее время уже опубликован список участников, которые попали в список полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России»:
* Светлана Торчинская с проектом «Театр без границ»
* Екатерина Коптева с детским социальным видеопроектом «Дневник»;
* Наталья Втюрина с проектом «От сердца к сердцу»;
* Любовь Волкова с проектом «Твоя безопасность»;
* Ольга Киселева с проектом «Домовенок или 10 базовых навыков самостоятельной жизни»;
* Елена Дрягалова с проектом «Территория безопасности»;
* Валентина Копусова с проектом «Добро по-соседски»;
* МБУ «Центр детского творчества Автозаводского района» в номинации «Волонтерский центр»;
* Татьяна Лемашова с проектом «Удивительное рядом»
* Марина Глинская с проектом театральная студия для детей с ОВЗ «Шаг навстречу»;
Максим Кавинов с проектом «Нет недосягаемых высот»;
* Общественная организация «Центр развития добровольчества «Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области в номинации «Волонтерский центр»;
* Андрей Семин с проектом область ИгроМАНИЯ
* Анастасия Гусева, Нижегородская область «Детские забавы»
ИСТОЧНИК KP.RU