2019-08-13T10:26:06+03:00
Общество

14 нижегородских проектов попали в финал конкурса «Доброволец России»

Победители получат гранты в размере до 2 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сразу 14 нижегородских проектов вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В этом году в оргкомитет конкурса поступило рекордное количество заявок со всей страны – более 28 тысяч, - говорится в сообщении регионального правительства. – Из них были отобраны чуть больше 5 тысяч инициатив, которые допустили к экспертной оценке. В полуфинал выбились 14 проектов из Нижегородской области.

В настоящее время уже опубликован список участников, которые попали в список полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России»:

* Светлана Торчинская с проектом «Театр без границ»

* Екатерина Коптева с детским социальным видеопроектом «Дневник»;

* Наталья Втюрина с проектом «От сердца к сердцу»;

* Любовь Волкова с проектом «Твоя безопасность»;

* Ольга Киселева с проектом «Домовенок или 10 базовых навыков самостоятельной жизни»;

* Елена Дрягалова с проектом «Территория безопасности»;

* Валентина Копусова с проектом «Добро по-соседски»;

* МБУ «Центр детского творчества Автозаводского района» в номинации «Волонтерский центр»;

* Татьяна Лемашова с проектом «Удивительное рядом»

* Марина Глинская с проектом театральная студия для детей с ОВЗ «Шаг навстречу»;

Максим Кавинов с проектом «Нет недосягаемых высот»;

* Общественная организация «Центр развития добровольчества «Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области в номинации «Волонтерский центр»;

* Андрей Семин с проектом область ИгроМАНИЯ

* Анастасия Гусева, Нижегородская область «Детские забавы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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