В День города в Нижнем Новгороде будет курсировать ретро-трамвай

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-12T18:03:31+03:00

Он будет ездить с 12:00 до 23:00 17 августа

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Помимо всех прочих транспортных изменений, в День города нижегородцев будет ждать еще одна «новинка» - весь день по городским улицам будет курсировать ретро-трамвай. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Ретро-трамвай РВЗ-6 будет ходить по маршруту № 11, посещая следующие остановки: Черный пруд – улица Большая Покровская – Скоба – Речной вокзал – площадь Благовещенская, - сообщили в департаменте транспорта. – Этот трамвай будет ходить с 12:00 до 23:00 17 августа. При этом интервал движения у него составит 30 минут.

Как сообщается, отправление от Черного пруда будет осуществляться каждые 0 и 30 минут часа, а от площади Благовещенской – каждые 15 и 45 минуту часа. Однако нижегородцам нужно быть готовым к тому, что движение ретро-трамвая могут и прекратить. Такое решение может быть принято сотрудниками ГИБДД в случае большого скопления людей на улице Рождественской.

Напомним, ранее стало известно, что в День города в Нижнем Новгороде будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Они соединят все знаковые места торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU