Нижегородская фирма утаила от налоговой службы около 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-12T17:41:58+03:00

После возвращения в бюджет всей задолженности уголовное дело в отношении фирмы было прекращено

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Следователи регионального СУ СКР по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы директор организации разработал специальную преступную схему, позволяющую существенно занизить налогооблагаемую базу. За счет этого в течение двух лет ему удавалось уклоняться от налогов.

Надо признать, что сумма, которую недополучило государство в результате деятельности этой фирмы, оказалась весьма существенной – больше 198 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела следователи предприняли все необходимые меры для погашения имеющейся задолженности, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – В результате, налогоплательщик выплатил весь свой долг – 198 миллионов рублей. 79 из них поступили в областной бюджет. В связи с полным возмещением причиненного ущерба следователи приняли решение о прекращении данного уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU