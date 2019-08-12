Нижегородская фирма утаила от налоговой службы около 200 миллионов рублей
Следователи регионального СУ СКР по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
- По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы директор организации разработал специальную преступную схему, позволяющую существенно занизить налогооблагаемую базу. За счет этого в течение двух лет ему удавалось уклоняться от налогов.
Надо признать, что сумма, которую недополучило государство в результате деятельности этой фирмы, оказалась весьма существенной – больше 198 миллионов рублей.
- В ходе расследования уголовного дела следователи предприняли все необходимые меры для погашения имеющейся задолженности, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – В результате, налогоплательщик выплатил весь свой долг – 198 миллионов рублей. 79 из них поступили в областной бюджет. В связи с полным возмещением причиненного ущерба следователи приняли решение о прекращении данного уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU