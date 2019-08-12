2019-08-12T15:48:50+03:00
Общество

В больнице имени Семашко откроют отделение реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС

Отделение будет рассчитано на 30 коек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В нижегородской клинической больнице имени Семашко откроется отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Это отделение будет рассчитано на 30 коек, - говорится в сообщении. – В нем смогут проходить реабилитацию пациенты после ишемического/геморрагического инсульта. А также пациенты с последствиями травм и опухолей головного и спинного мозга.

Планируется, что на базе отделения будут работать врачи-неврологи, прошедшие специальную подготовку по ведению пациентов в период реабилитации. Будет в отделении и специальное оборудование. В частности, в процессе реабилитации будут задействованы реабилитационные тренажеры, с обратной связью, роботизированные комплексы для разработки верхних и нижних конечностей, тренажеры виртуальной реабилитации и многие другие. Как рассчитывают специалисты, это позволит коренным образом изменить подход к реабилитации пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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