В Нижнем Новгороде за неделю демонтировали 105 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-12T12:57:40+03:00

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В период с 5 по 9 августа в Нижнем Новгороде демонтировали 105 незаконных рекламных конструкций. Из них 24 конструкции собственники убрали добровольно, оставшиеся 81 – пришлось демонтировать силами казенного учреждения. Одновременно с этим за неделю было выявлено еще 107 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

- Материалы в отношении всех несогласованных конструкций были переданы в контролирующие органы, - пояснили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». – Впоследствии все виновные будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с законодательством, штраф для юридических лиц за незаконное размещение рекламы составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сразу после демонтажа снятые конструкции отправляются на ответственное хранение, где находятся в течение 30 дней. Забрать ее оттуда собственник может только уплаты штрафа и возмещение затрат на демонтаж.

ИСТОЧНИК KP.RU