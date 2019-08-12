На трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе изменится схема движения

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-12T12:38:38+03:00

В ближайшее время на этом участке будут установлены новые дорожные знаки

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На трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе с 12 августа изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

- В целях повышения безопасности движения транспорта в поселке Воротынец будет закрыт аварийно-опасный левый поворот на улице Космонавтов при движении в сторону Казани, - говорится в сообщении ведомства. – Только в прошлом году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали девять человек.

Как ожидается, данное изменение в движении транспорта повысит пропускную способность этого участка. При этом въехать в поселок можно будет через 385 метров – на пересечении М-7 с улицей Зубова. На данном участке движение транспорта регулируется светофором.

Еще одно изменение в движении транспорта касается увеличения зоны запрета обгона в районе поворота на село Чугуны по направлению в Казань. В соответствии с новой схемой ее длина составит больше 100 метров. Планируется, что уже в ближайшее время на этом участке будет нанесена новая дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU