Более 40 товаров и услуг заявлены на участие в «Нижегородской марке качества»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-12T10:54:31+03:00

Заявки на участие в региональном конкурсе принимаются до 1 сентября 2019 года

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Продолжается прием заявок на участие региональном конкурсе «Нижегородская марка качества», который стартовал в регионе в апреле 2019 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Проект направлен на поддержку нижегородских товаропроизводителей. Главная цель - выявить качественные товары и услуги и способствовать выпуску продукции, соответствующей требованиям нижегородских потребителей.

«Победители получат право маркировать свою продукцию фирменным знаком «Нижегородская марка качества», а также использовать информацию о дипломе на товар или услугу в информационно-рекламных материалах, средствах массовой информации, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. Кроме того, победители регионального конкурса могут принять участие в федеральном проекте «100 лучших товаров России», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, в конкурсе традиционно активно участвуют не только компании, производящие пищевую продукцию, но и промышленные предприятия.

Конкурс проводится при поддержке правительства Нижегородской области, координатор - государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области.

«В центр уже поступило 43 заявки от 26 нижегородских организаций, в том числе заявки на услуги общественного питания и услуги для промышленного производства (контроля качества сварочных соединений). Сбор заявок продлится до 1 сентября 2019 года», - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Напомним, участие в конкурсе могут принять предприятия всех форм собственности и индивидуальные предприниматели. Создана региональная комиссия конкурса, председателем которой является вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. В состав конкурсной комиссии вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов, руководители региональных министерств и ведомств, ТПП, НАПП и общественных организаций.

Скачать анкету для участия можно на сайте Нижегородского ЦСМ в разделе «Нижегородская марка качества». Электронный адрес для отправки заявок: NMK@nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU