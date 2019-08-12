Победителем Кубка губернатора Нижегородской области стало московское «Динамо»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-12T09:52:41+03:00

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Московское «Динамо» выиграло Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею – предсезонный турнир, который по традиции проходит в Нижнем Новгороде летом. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

В финале соперниками москвичей стали хозяева площадки – нижегородцы. С самого начала «Торпедо» показало хороший натиск, но на старте второго периода территориальным преимуществом завладели динамовцы. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. Таким образом, победителем Кубка стало «Динамо», а «Торпедо» досталась серебряная награда.

По окончании матча состоялась торжественная церемония закрытия турнира. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил команды за участие, а также вручил лауреатам награды.

Напомним, Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею проходил с 7 по 11 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU