Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 сентября

СЕГОДНЯ 19:54 2019-08-11T19:54:30+03:00

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4 сентября в приемной граждан губернатора и регионального правительства заместитель губернатора Сергей Морозов проведет прием нижегородцев. Записаться на прием можно до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В правительстве Сергей Морозов курирует вопросы строительства, определения приоритетных направлений развития жилищного строительства, пострадавших от действий застройщиков граждан, переселения нижегородцев из непригодного для проживания жилых помещений, - говорится в сообщении. – Также в вопросах его ведения находится реализация государственной политики в вопросах транспорта и дорожного хозяйства, организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

На прием могут записаться все жители Нижегородской области, иные граждане России и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона. Чтобы записаться на прием, им нужно предоставить копии документов по адресу улица Костина, дом 2, кабинет 22. Задать вопросы можно по телефону: 8 (831) 439 04 98, 430 96 39. Записаться на прием можно до 28 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU