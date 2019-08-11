Два человека погибли в страшной аварии в Лысковском районе
Сегодня утром в Лысковском районе Нижегородской области произошла страшная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
- По данным ведомства, примерно в 8:20 11 августа серьезная авария произошла в Лысковском районе, - говорится в сообщении. – Водитель большегруза не справился с управлением из-за погодных условий. В результате прицеп грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным легковым автомобилем. Во время аварии водитель и взрослый пассажир автомобиля погибли, а находившийся в салоне ребенок доставлен в районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Лысковском районе. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий и состоянием оказавшегося в больнице ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU