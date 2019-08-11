Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-Байрам

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-11T12:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с великим праздником Курбан-Байрам. Соответствующее поздравление распространила сегодня пресс-служба губернатора.

- Уважаемые мусульмане Нижегородской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам, - отметил глава региона. - Это один из главных праздников в исламе, в котором слились огромное множество исторических и культурных традиций. В это время принято проявлять милосердие и заботиться о своих ближних, принимать гостей и совершать благие деяния.

Глава региона напомнил нижегородским мусульманам о значении этого праздника и поделился своими пожеланиями.

- Курбан-Байрам - праздник очищения и обновления, меняющий людей к лучшему! В этот день сердца верующих наполняются миром и покоем, и каждый ощущает особое, радостное настроение, - написал Глеб Никитин. - Всем, кто отмечает этот великий праздник, желаю счастья, здоровья и долголетия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и тепло!

ИСТОЧНИК KP.RU