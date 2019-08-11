17-летняя Ольга Пухова найдена живой

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-11T11:48:13+03:00

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17-летняя воспитанница школы интерната на улице Голубева в Нижнем Новгороде найдена живой. Об этом сообщается на странице поисковой группы «Рысь» в социальных сетях.

Напомним, девушка ушла из школы-интерната 9 августа и в течение суток не появлялась. В момент исчезновения была одета в красную жилетку, темно-синие джинсы, При себе имела фиолетовый рюкзак. К счастью, вскоре после начала поисков девушка была найдена живой.

- Найдена, жива, - появилось поздно вечером сообщение на странице поисково-спасательной группы «Рысь» - Всем спасибо за помощь и распространение информации.

Напомним, накануне на странице группы появился трогательный рассказ о поисках бабушки, которая трое суток провела в лесу без воды и еды. Сейчас Тамара Григорьевна находится в больнице. Угрозы жизни и здоровью пенсионерки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU