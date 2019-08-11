2019-08-11T10:56:57+03:00
Общество

В Нижегородской области возобновили выплаты на покупку жилья для победителей международных соревнований

22 спортсмена получат выплаты уже в этом году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области в этом году возобновили выплаты на приобретение жилья для тренеров и спортсменов, победивших в официальных международных соревнованиях. Об этом в ходе празднования дня физкультурника сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

- Эта давнюю проблему удалось решить благодаря главе региона Глебу Никитину, - отметил Александр Югов. – Уже известно, что выплаты будут производиться поэтапно. В общей сложности, начиная с 2010 года, право на получение выплат получили больше 50 спортсменов. 22 из них получат их уже в этом году. Сейчас министерствами спорта и финансов Нижегородской области ведется работа по внесению соответствующих изменений в закон относительно увеличению размера выплаты.

К слову, первые сертификаты на получение выплат были вручены уже в рамках дня физкультурника. Сама церемония состоялась на площадке «Спорт Порт». Место для празднования было выбрано не случайно – за два месяца работы «Спорт Порт» площадку посетило более 135 тысяч человек. Сейчас там для всех желающих бесплатно работают два поля для мини-футбола, 11 площадок для стритбола, четыре площадки для бадминтона и скейт-парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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