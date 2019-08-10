Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-10T19:31:57+03:00

Заявки на конкурс принимаются до 5 сентября

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Нижегородскую молодежь приглашают принять участие в X всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году жюри будет оценивать работы в следующих номинациях: «История моего сельского населенного пункта», «Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов России», «Деревня моей мечты – деревня будущего», «Поэты наших дней»; «Сельский блогер» и «Сохранение и развитие традиций народного творчества и художественной культуры».

Все желающие должны отправить заявки до 5 сентября на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» .

Подведение итогов и награждение победителей состоится с 9 по 12 октября 2019 года в рамках крупнейшей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Дополнительную информацию о конкурсе «Моя малая Родина» можно узнать на официальном сайте, по электронной почте didolbaeva@rssm.su или по телефону 8 (495) 621-50-52.

ИСТОЧНИК KP.RU