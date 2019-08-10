2019-08-10T15:00:22+03:00
Общество

Инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Варнавинском районе

Жители смогут оперативно зарегистрировать трактор или другую самоходную технику
Юлия ДАНЧЕНКО
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В среду, 14 августа, инспекция гостехнадзора Нижегородской области приедет в Варнавинский район, где проведет выездной прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Располагаться инспекция будет в селе Богородское. Все желающие смогут быстро зарегистрировать трактор или другую самоходную технику, в том числе снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы, а также провести технический осмотр самоходных машин и обменять удостоверения тракториста.

- Цель выездных мероприятий Инспекции – сделать более качественным и доступным получение государственных услуг, - говорится в сообщении правительства.

Прием граждан будет проходить в селе Богородское Варнавинского района с 9.00 до 12.00.

СПРАВКА КП

В состав Богородского сельского совета входит 31 населенный пункт, где проживают 1710 человек. За физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями там числится 61 единица самоходной техники, 70 человек имеют удостоверения тракториста-машиниста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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