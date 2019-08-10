Глеб Никитин: «Для газификации Ветлужского района планируется строить ветку от Уреня»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-10T12:58:12+03:00

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В пятницу, 9 августа, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с населением Ветлужского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Местные жители на протяжении 2,5 часов задавали вопросы губернатору. Больше всего их интересовала газификация района.

Глеб Никитин рассказал, что сейчас обсуждается проект строительства магистрального газопровода Шахунья – Шаранга – Йошкар-Ола.

- Вместе с тем считаю, что газификация Ветлужского района должна быть проведена вне зависимости от реализации этого проекта, - отметил Глеб Никитин. - Это позволит создать условия для организации новых производств, малых и средних предприятий. Следствием этого станет появление новых рабочих мест. Мы просчитали все варианты и решили, что Ветлугу в ближайшие годы точно будем газифицировать за свой счет.

По словам губернатора, в правительстве Нижегородской области есть предпроектные проработки. А к концу 2019 года региональное министерство энергетики и ЖКХ должно начать разрабатывать этот проект.

- Газопровод в Урене на данный момент загружен недостаточно. Строительство ветки в Ветлугу позволит повысить его эффективность, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU