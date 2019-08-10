2019-08-10T10:04:24+03:00
Общество

СК возбудил уголовное дело по факту поставки некачественного топлива в НПАП Нижнего Новгорода

Ущерб муниципальному предприятию оценен в более, чем в 193 миллиона рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества при поставках дизельного топлива для МП «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По версии следствия, в 2016 году МП «Нижегородпассажиравтотранс» заключил договор с фирмой-поставщиком, которая должна была поставлять топливо муниципальному предприятию для нужд пассажирского автотранспорта. Однако в следующем году фирма стала поставлять некачественное топливо.

- Вместо этого с целью хищения денежных средств по данному договору было поставлено топливо, не соответствующее требованиям ГОСТа, что в дальнейшем привело к поломке пассажирских автобусов, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Юлия Склярова.

В результате МП «Нижегородпассажиравтотрансу» причинен ущерб на сумму свыше 193 миллионов 600 тысяч рублей.

Сейчас следователи Следственного комитета по Нижегородской области собирают дополнительные доказательства вины фирмы-поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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