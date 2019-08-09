В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-09T17:48:02+03:00

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Нелепая смерть настигла пенсионера в районном поселке Вознесенское Нижегородской области. В понедельник 5 августа около четырех часов дня в дежурную часть позвонил работник Аломасовского фельдшерско-акушерского пункта, который сообщил об утонувшем в канализационной емкости 63-летнем мужчине.

Как «Комсомольской правде» рассказал проверенный источник, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. По прибытию они установили, что трагедия произошла в доме на Молодежной улице в селе Аломасово около 15.50 5 августа, когда хозяин дома очищал туалет.

- Чтобы справиться с нечистотами пенсионеру пришлось спустить в канализационную емкость. Да только утонул он в ней, - пояснил собеседник «Комсомолки».

В настоящее время тело погибшего пенсионера направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Выксу.

ИСТОЧНИК KP.RU