В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете
Нелепая смерть настигла пенсионера в районном поселке Вознесенское Нижегородской области. В понедельник 5 августа около четырех часов дня в дежурную часть позвонил работник Аломасовского фельдшерско-акушерского пункта, который сообщил об утонувшем в канализационной емкости 63-летнем мужчине.
Как «Комсомольской правде» рассказал проверенный источник, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. По прибытию они установили, что трагедия произошла в доме на Молодежной улице в селе Аломасово около 15.50 5 августа, когда хозяин дома очищал туалет.
- Чтобы справиться с нечистотами пенсионеру пришлось спустить в канализационную емкость. Да только утонул он в ней, - пояснил собеседник «Комсомолки».
В настоящее время тело погибшего пенсионера направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Выксу.
ИСТОЧНИК KP.RU